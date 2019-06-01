الوضع “الليبي” في بيان “القمة الإسلامية”

دعا البيان الختامي للدورة الـ 14 للقمة الإسلامية، المنعقدة في مكة المكرمة كافة الأطراف الليبية إلى الالتزام بمراعاة المصلحة العليا وتجنيب الشعب الليبي مزيدا من المعاناة وويلات الحروب

وطالب البيان بضرورة عودة الأطراف الليبية إلى المسار السياسي في إطار الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في المملكة المغربية برعاية الأمم المتحدة قصد إيجاد تسوية شاملة من خلال المصالحة الوطنية في كنف التوافق، حسب النقل الحرفي للبيان

كما دعا المؤتمر إلى وقف كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي لا يمكن إلا أن تزيد الأوضاع تعقيداً، وإلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره؛ مؤكدا التزامه بتوحيد كافة المؤسسات الليبية حفاظاً على مقدرات الشعب الليبي.

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