قلق “أمريكي” من استهداف المنشآت “النفطية” في ليبيا

أصدرت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية مؤقتا في ليبيا –ناتالي بيكر- بيانا يعبر عن قلق بلادها بشأن القصف المباشر على مستشفى الشركة الوطنية للنفط بطرابلس وسلسلة الهجمات على البنية التحتية للنفط في ليبيا

وقال البيان إن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى الاعتراف الكامل بالحياد الذي تقدمه شركة نفط الشمال الأوروبي والامتناع عن إعاقة عملها بوصفها مؤسسة وطنية حيوية

وأضاف البيان أن مرافق النفط في ليبيا والإنتاج والإيرادات تنتمي إلى الشعب الليبي، ويجب حمايتها على النحو المبين في قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة

وأكدت ناتالي قلقها من استمرار القتال الذي يعرض حياة المدنيين للخطر، ويضر بالهياكل الأساسية بالمدنية، ويخلق الفرص للإرهابيين لإعادة تجمعهم -على حد تعبير البيان-

ودعا البيان جميع الأطراف إلى تجنب المزيد من التصعيد، والعودة السريعة إلى الوساطة السياسية للأمم المتحدة، والعمل بشكل بناء مع غسان سلامة والبعثة الأممية لدى ليبيا

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