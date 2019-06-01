اللواء مادي: هذا هو الهدف من التدخل التركي بدعم “قوات الوفاق”

قال اللواء إدريس مادي، قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش الليبي، أن التدخل التركي بدعم الميليشيات هدفه رفع معنويات المسلحين أكثر منه تغيير في موازين القوة.

وأشار اللواء مادي في تصريحات نشرتها “جريدة الاتحاد الاماراتية” إلى أن الدعم التركي يكشف حقيقة الميليشيات المتطرفة في ليبيا والدول الداعمة لها، ما سيساعد في تغيير مواقف بعض الدول الغربية الداعمة لحكومة الوفاق.

وأكد اللواء إدريس مادي أن الخبراء الأتراك يتولون تدريب الميليشيات المسلحة علي المدرعات التركية المهربة إلى طرابلس.

وأوضح مادي أن عدد من المسلحين الليبيين كانوا سينتقلون إلى تركيا للتدريب على المدرعات هناك، مضيفاً «لكن أراد الله فضحهم أمام دول العالم».

واتهم الجيش الليبي حكومة السراج بالاستعانة بعدد من المرتزقة لعرقلة عملية الجيش الليبي في طرابلس، فيما أكد مسؤول عسكري أن خبراء أتراك يتولون تدريب الميليشيات بعد فشل نقل المسلحين إلى تركيا.

ويتهم الجيش الليبي النظام التركي بتقديم دعم عسكري لميليشيات داعمة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وتسلم المسلحون أكثر من 40 مدرعة تركية من طراز «كيربي» لمواجهة الجيش الليبي في طرابلس. واتهم الجيش الليبي النظام التركي بخرق القرارات الأممية حول حظر التسليح المفروض على ليبيا، لافتاً إلى وصول خبراء وفنيين أتراك إلى مدينة مصراتة (غرب البلاد) لتدريب الميليشيات المسلحة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي