قرار لقوات الوفاق سيتسبب بنزوح 5 آلاف أسرة ليبية

أعلنت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق الوطني المنطقة من جسر السواني مروراً بـ«الساعدية، العزيزية، راس اللفع، مدرسة امداكم» منطقة عمليات عسكرية وحظرت على الجميع التواجد بها تحت أي مبرّر.

ودفعت قوات حكومة الوفاق بتعزيزات من الدبابات إلى محاور القتال في طرابلس، حيث أعلنت عملية بركان الغضب وصول تعزيزات من الدبابات بكتيبة حطّين التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى إلى المواقع المكلفة بها، وفقاً لتعليمات قيادة العملية، لكن دون أن تشير إلى المهمة المكلفة بها، ولا إلى مواقع تمركزها.

ويتوقع أن يتسبب القرار الصادر عن قوات الوفاق عن نزوح ما يقرب من 5 آلاف أسرة ليبية توجد في هذه المناطق.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي