الحويج: “درنة” مدينة متسامحة مع “الأديان”

قام وزير الخارجية بالحكومة الموقتة عبد الهادي الحويج بزيارة إلى مدينة درنة لتفقد معالم المدينة كالمسجد العتيق، والكنيسة الكاثوليكية والمعبد اليهودي، إضافة إلى مسجد الصحابة وغيره من الأماكن التاريخية التي تزخر بها المدينة

وقال الحويج إن هذا التنوع خلق من درنة مدينة للتسامح بين الأديان، لترسل رسالة للعالم بأنها لطالما حاربت اَي فكر متطرف، حيث أن أمتار قليلة تفصل بين الكنيسة الكاثولوكية القديمة، والمعبد اليهودي، والمسجد العتيق.

ودعا الحويج كافة دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية إلى تحري الصدق وعدم نشر الأخبار التي لا تعبر عن واقع الحال لمدينة درنة ما بعد تحريرها، وما تشهده من تحسن أمني واقتصادي ملحوظين، بحسب ما نشرته صفحة الحكومة المؤقتة الرسمية

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