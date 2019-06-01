“بن سلمان” للسراج: لا يوجد حل “عسكري” للأزمة الليبية

التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للحديث عن مستجدات الوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين، على هامش أعمال القمة

وأوضح السراج أن ليبيا تمر بظروف استثنائية بالغة الخطورة تهدد استقرارها ووحدة ترابها، نتيجة ما سماه -الاعتداء على العاصمة- خصوصا بعد تفاهمات على استبعاد الحل العسكري واللقاء الوطني في غدامس

وقال السراج إنه يتطلع إلى موقف سعودي لا يساوي بين ” المعتدي و المعتدي عليه ” على حد تعبيره، ويطالب قوات الجيش الوطني بالعودة إلى ثكناتها، ويساهم في حقن دماء الليبيين

في المقابل، أكد ولي العهد السعودي على عُمق العلاقات التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وليبيا، موضحا حرص المملكة على تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن يتوقف القتال بين الاخوة، وأكد بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وأن الحل يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم، بحسب صفحة المجلس الرئاسي الرسمية

وقال ولي العهد السعودي إن المملكة مستعدة للعب دور في هذا الاتجاه ودعم مشروع وطني ليبي يمثل الليبيين ويلبي رغباتهم، مؤكدا على أن استقرار ليبيا سينعكس ايجابيا على دول الجوار الليبي وعلى كامل المنطقة

وكان الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين السعوديين قد استقبلوا السراج أثناء وصوله إلى مطار جدة لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة

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