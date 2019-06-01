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“بن سلمان” للسراج: لا يوجد حل “عسكري” للأزمة الليبية

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للحديث عن مستجدات الوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين، على هامش أعمال القمة

وأوضح السراج أن ليبيا تمر بظروف استثنائية بالغة الخطورة تهدد استقرارها ووحدة ترابها، نتيجة ما سماه -الاعتداء على العاصمة- خصوصا بعد تفاهمات على استبعاد الحل العسكري واللقاء الوطني في غدامس

وقال السراج إنه يتطلع إلى موقف سعودي لا يساوي بين ” المعتدي و المعتدي عليه ” على حد تعبيره، ويطالب قوات الجيش الوطني بالعودة إلى ثكناتها، ويساهم في حقن دماء الليبيين

في المقابل، أكد ولي العهد السعودي على عُمق العلاقات التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وليبيا، موضحا حرص المملكة على تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن يتوقف القتال بين الاخوة، وأكد بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وأن الحل يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم، بحسب صفحة المجلس الرئاسي الرسمية

وقال ولي العهد السعودي إن المملكة مستعدة للعب دور في هذا الاتجاه ودعم مشروع وطني ليبي يمثل الليبيين ويلبي رغباتهم، مؤكدا على أن استقرار ليبيا سينعكس ايجابيا على دول الجوار الليبي وعلى كامل المنطقة

وكان الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين السعوديين قد استقبلوا السراج أثناء وصوله إلى مطار جدة لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • زي بعضهم. التيس السراج ماعنداش علاقة نهائيا بليبيا. فهو دخيل من اصول مجهوله و حرصه علي الكرسي جعله يطلب المعونه من كل تافه زيه و هذا خنزير نجد و الحجاز اكبر مجرم اجرم في حق اليمن و سوريا و ليبيا لعنهم الله

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  • ما قاله بن سلمان لا علاقة له بكلام السراج على الاطلاق فالكل يقول ان لا يوجد حل عسكرى للازمة بما فيهم المشير حفتر الحل العسكرى بمعنى ان يتولى مجلس عسكرى ادارة البلاد دون انتخابات مثل القذافى وهذا مرفوض من جميع مؤيدى الجيش الوطنى الذى اعلن انه مكلف من القائد الاعلى للجيش وهو رئيس النواب المنتخب بتطهير البلاد من المليشيات الارهابية وبسط الامن على كامل التراب لتتولى الحكومة المؤقتة التى يدعمها البرلمان اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية طبقا لاى اتفاق سياسى بين جميع مكونات الشعب ويتولى الجيش حماية الصندوق الانتخابى وضمان نقل السلطة الى الرئيس المنتخب بارادة شعبية وسيكون هو القائد الاعلى المدنى الذى تخضع له القيادة العامة اما ان يكون الامعة المفروض من جهات اجنبية مشبوهة قائد اعلى بدرجة جاسوس لتركيا وقطر فهذا مستحيل ان يقبل به مواطن ليبى لدية ذرة كرامة ويحب وطنه

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