توقعات حالة الطقس والامطار اليوم السبت 1 يونيو في ليبيا – تنبيهات هامة

توقع خبراء الارصاد في تقارير حول حالة الطقس اليوم السبت 1 يونيو أن الاجواء الباردة ماتزال تؤثر اليومين القادمين السبت والأحد على أغلب مناطق ليبيا بسبب كتلة هوائية باردة من جنوب أوروبا ومع تكاثر واضح للسحب وسقوط أمطار مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية.

وقال الخبراء أنه من المتوقع أن تكون فاعلية هذه الأمطار أكثر صوب مناطق جنوب ليبيا ومناطق الوسط ومناطق الشرق الليبي مع زوابع الرعدية أحياناً بإذن الله تعالى.

وفيما يلي تفاصيل طقس ليبيا اليوم 1 يونيو 2019:

وبحسب التقارير فإن مناطق الشمال الغربي والعاصمة طرابلس تتراوح مابين 20-25 درجة ، ويميل الطقس للبرودة ليلا مع ظهور الضباب بالمدن الجبلية.

الخليج والشمال الشرقي بما فيها بنغازي تتراوح الحرارة مابين 22-27 درجة وتصل 33 بالدواخل .

بمناطق الوسط والجنوب الحرارة في تراجع وتتراوح مابين 28-33 درجة بالوسط والجنوب الغربي وتصل 42 بالجنوب الشرقي.

توقعات الامطار:

بحسب التقارير مازالت حالة عدم الاستقرار تؤثر على بلادنا مع تكون سحب رعدية وتهاطل امطار تكون متوسطة وغزيرة ببعض المناطق.

وتوقع الخبراء تهاطل للامطار على اجزاء من الحمادة وممكن تطال مناطق الجبل والدواخل الغربية ، كذلك على سرت والجفرة والجنوب الغربي خاصة غات، وتتحرك السحب نحو اجدابيا وسهل بنغازي والجبل الاخضر.

وبحسب الخبراء فإن الامطار متوقع تكون غزيرة على غات وجبال اكاكوس واوباري ، لذلك وجب اخذ الحيطة والانتباه من تشكل السيول.

تنبيهات:

ــ من غزارة الهطول وتكون السيول بالاودية ببعض مناطق الجنوب.

ــ احتمال هطول تبروري ( برد ) ببعض الاماكن.

ــ شدة الرياح وتشكل عواصف رملية نتيجة الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي