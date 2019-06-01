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وكيل وزارة الداخلية يزور مديرية أمن طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زار وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق خالد مازن مديرية أمن طرابلس لمشاركة الضباط مأدبة الإفطار بحضور العديد من متقاعدي الشرطة، بحسب ما نشرته صفحة وزارة الداخلية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

وكان في استقبال العميد الوكيل، والذي يرافقه مدير الإدارة العامة للأمن المركزي عميد محمد فتح الله، مدير أمن طرابلس سالم قريميدة وعدد من رؤساء المكاتب والأقسام وضباط وضباط صف بالمديرية

واطلع الوكيل على سير العمل داخل المديرية والجهود التي يبذلها أعضاء المديرية، في زيارة تهدف لرفع من معنويات منتسبي المديرية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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