هذه قصة “حميد الشاعري” مع “القذافي”

تحدث الفنان والملحن الليبي حميد الشاعري عن قصة مغادرته ليبيا أثناء مقابلته مع برنامج “عائشة شو”، وعلاقة معمر القذافي بهذا القرار الذي غيّر مسيرته الفنية المهلمة

وقال الشاعري إن القذافي أمر بحرق آلة “الأورغ” الخاصة به إلى جانب العديد من الآلات الموسيقية في ساحة مدرسته بخحة أنها آلات غربية، واصفا ذلك بالمشهد المؤثر والحزين

وقال الشاعري إنه لم ينسى ما فعله القذافي بآلته المحببة إلى قلبه، والتي فاز بها كجائزة من المدرسة عندما كان عمره 16 عاما نظيرا لتفوقه وتميزه في هذا المجال الذي يحبه

وأكد الشاعري أنه غادر ليبيا في العام 1978 لكن من دون أي علاقات بالسياسة، وأنه التفت إلى حلمه في الغناء والتلحين، وقد صعد مع عديد من المغنيين المشاهير في مصر أمثال مصطفى قمر ومحمد فؤاد وعمرو دياب وغيرهم الكثير، كما نال الشاعري العديد من الجوائز ووجد الشهرة التي حلم بها في صغره

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