مساعدات طبية للنازحين في الفرناج

قام مركز الطب الميداني والدعم في العيادة الخاصة بمركز إيواء النازحين بالمبيت الجامعي الفرناج بتقديم مساعدات لنزلاء المركز.

وأشار بيان صحفي مقتضب صادر عن مركز الطب الميداني والدعم إلى تقديم هذه المساعدات بالتعاون مع بلدية عين زارة.

وأضاف البيان أن هذه المساعدات تضمنت عددا من المستلزمات الطبية فضلا عن التعبئة الدورية لأسطوانات الأوكسجين بالعيادة.

وكان المركز قد خصص نقطة إسعاف ثابته لتعمل على مدار الساعة لمواجهة أي طارئ.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه المركز جهوده بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم للأسر التي نزحت من مسارح العمليات العسكرية بسبب الحرب الدائرة بين القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني على تخوم العاصمة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية