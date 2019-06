مستجدات الأزمة الليبية على أجندة «السراج» وولي العهد السعودي

المتوسط:

شارك رئيس وزراء حكومة الوفاق، فايز السراج، “الجمعة ” في قمة الدورة الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت بمدينة مكة المكرمة تحت شعار” يد بيد نحو المستقبل”.

حيث تصدرت أشغالها القضية الفلسطينية إلى جانب الأزمات القائمة في ليبيا وسوريا واليمن، والتي اعتبرت مدخلا رئيسيًّا لإعادة الأمن والاستقرار إلى عموم المنطقة.

والتقى السراج، على هامش أعمال القمة ولي العهد السعودي سمو الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وبحث اللقاء مستجدات الوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح السراج، ما تمر به ليبيا من ظروف استثنائية بالغة الخطورة تهدد استقرارها ووحدة ترابها.

وقال السراج، إن الأحداث استهدفت احياء سكنية ومنشأت مدنية وتسبب في مقتل واصابة المئات كما تسبب في موجة نزوح للسكان.

من جهته رحب ولي العهد السعودي بالسراج، مؤكدًا على عُمق العلاقات التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وليبيا، موضحا حرص المملكة على تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن يتوقف القتال، وأكد أن لا حل عسكري للازمة الليبية، وأن الحل يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم.

وقال ولي العهد السعودي أن المملكة مستعدة للعب دور في هذا الاتجاه ودعم مشروع وطني ليبي يمثل الليبيين ويلبي رغباتهم، واكد أن استقرار ليبيا سينعكس إيجابيا على دول الجوار الليبي وعلى كامل المنطقة.

