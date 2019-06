المتوسط:

قام أعضاء مديرية أمن الرياينة في تنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن المديرية بخصوص شهر رمضان وأيام عطلة العيد، وذلك لحفظ الأمن والاستقرار داخل المنطقة والمجاهرة بالأمن.

وتثمن وزارة الداخلية، الجهود التي تبذلها مديرية أمن الرياينة في الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المنطقة، فمزيد من الجهد والعطاء خدمةً للصالح العام.

