يبذل أعضاء الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في تأمين وحماية المقار والبعثات الدبلوماسية بالعاصمة طرابلس.

وتثمن وزارة الداخلية الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية والأجهزة الأمنية الأخرى في تأمين وحماية المرافق والأهداف الحيوية بالعاصمة طرابلس، فمزيد من الجهد والعطاء لإرساء قواعد الأمن والأمان داخل البلاد.

