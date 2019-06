جولة تفقدية لوكيل وزارة الداخلية بمديرية أمن طرابلس

المتوسط:

قام وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، برفقة مدير الإدارة العامة للأمن المركزي عميد محمد فتح الله بزيارة لمديرية أمن طرابلس اليوم الجمعة الموافق 31 مايو 2019م اثناء آذان المغرب، وكان في استقباله مدير أمن طرابلس عميد سالم قريميده وعدد من رؤساء المكاتب والأقسام وضباط وضباط صف بالمديرية.

حيث أقيمت خلال هذه الزيارة، مأدبة إفطار بحضور عدد من متقاعدي الشرطة، وكما اطلع الوكيل خلال الزيارة على سير العمل داخل المديرية والجهود التي يبذلها أعضاء المديرية.

وتأتي هذه الزيارة لرفع من معنويات منتسبي المديرية لأداء الواجب الأمني على أكمل الوجه.

