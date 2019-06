المتوسط:

قام عميد بلديه سرت مختار المعداني رفقة العميد الصديق بن سعود مدير مديرية الأمن وبعض مدارء الإدارت بزيارة ميدانية للتمراكزات الأمنية داخل نطاق البلدية ويقدمون الشكر والتقدير لكل رجال الأمن الذين كانوا في الموعد.

وأكد عميد البلدية لمدير الأمن إلى ضروره تقديم كل الإمكانيات لمديرية أمن سرت والأجهزة الامنية التي قامت بدور مهم لحفظ واستتباب الأمن داخل المدينة وضروره أن يتم تقديم المكافآت التشجعية لكل من ساهم في هذا العمل.

The post مدير أمن سرت يزور التمركزات الأمنية داخل نطاق البلدية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية