سلاح الجو الليبي يستهدف “مرتزقة تشاديين” في طرابلس

نفذت طائرات سلاح الجو الليبي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، عدة غارات جوية استهدفت خلالها مرتزقة من دولة تشاد يقاتلون في صفوف قوات حكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس.

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان صحفي، إن سلاح الجو الليبي قام بتنفيذ غارتين جويتين، مشيرا إلى أن الأولى استهدفت قوة من المرتزقة التشاديين التابعة للمليشياوي أسامة الجويلي، تم خلالها إصابة عدد كبير من الآليات وخسائر في الأرواح”.

وأضاف “تم ضرب تجمع آخر في محور طريق المطار، وكانت الإصابة دقيقة وكانت هذه التجمعات تستعد لتنفيذ مهمات قتالية وتم القضاء عليها”.

وأكد المركز الإعلامي “هؤلاء المرتزقة يقاتلون مقابل المال، وأن قيمة كل فرد كانت 3000 دينار ليبي يوميا، وانخفض الآن إلى 1200 دينار ليبي فقط، ويقوم بدفعها المليشياوي أسامة الجويلي من خزينة الليبيين للدفاع عن تنظيم الإخوان الإرهابي، مع استمرار معاناة الليبيين أمام المصارف للحصول على بعض السيولة المالية”.

وبدأت المواجهات العنيفة، التي تشهدها الضواحي الجنوبية والشرقية للعاصمة طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة منذ أكثر من شهر، مخلفة 376 قتيلا على الأقل و1822 مصابا، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بنحو 38 ألفا و900، مشيرة إلى أن أكثر المدنيين يفرون من منازلهم.

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