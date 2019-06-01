إمداد أسر نازحة من طرابلس باحتياجات العيد

يواصل الفريق التطوعي الإنساني بجمعية الهلال الأحمر الليبي طرابلس إمداد الأسر النازحة الموجودة في مراكز الإيواء التابعة للجمعية باحتياجات العيد.

وأشار بيان صحفي مقتضب صادر عن الجمعية إلى الاستمرار في إهداء النازحين من أطفال ونساء ورجال ملابس عيد الفطر التي تم تجهيزها من البازار الخيري في مدرسة النجم الساطع في كوبري الخضراء بالعاصمة طرابلس على أن يستمر البازار يوما إضافيا لتعويض من تأخر بالقدوم إليه.

يشار إلى أن المهام الأخرى لجمعية الهلال الأحمر الليبي طرابلس توفير ممرات آمنة لإجلاء المدنيين من ساحات المعارك وتنفيذ حملات للتبرع بالدم فضلا عن توفير الأماكن اللائقة لإيواء النازحين من مناطق القتال قرب العاصمة طرابلس، والمستمر منذ نحو شهرين بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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