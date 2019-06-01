البيان الختامي للقمة الإسلامية يدعو إلى وقف كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي

دعت القمة الإسلامية الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي في بيانها الختامي إلى وقف كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي لا يمكن إلا أن تزيد الأوضاع تعقيدا، وإلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره؛ مؤكدة التزامها بتوحيد كافة المؤسسات الليبية حفاظا على مقدرات الشعب الليبي.

وأكدت القمة الإسلامية على ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بمراعاة المصلحة العليا وتجنيب شعبها مزيدا من المعاناة وويلات الحروب؛ وضرورة عودة الأطراف الليبية إلى المسار السياسي في إطار الاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة قصد إيجاد تسوية شاملة من خلال المصالحة الوطنية ، مشيدة بدور دول الجوار في دعم الشعب الليبي بما يساعد على تحقيق تطلعاته في كنف الأمن والسلام والاستقرار.

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