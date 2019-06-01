الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 90 ألف شخص من طرابلس جراء القتال

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن أكثر من 90 ألف شخص غادروا العاصمة الليبية طرابلس بسبب الأعمال القتالية المستمرة على مشارف المدينة.

وفي مؤتمر صحفي، قال فرحان حق، نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة: “أبلغنا زملاؤنا في المجال الإنساني أن عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب القتال في العاصمة الليبية طرابلس تجاوز 90 ألف شخص، ونزح في هذا الأسبوع وحده 8 آلاف شخص نصفهم من الأطفال”.

وأردف قائلا: “يواصل عمال الإغاثة تقديم المساعدة للمشردين داخليا وغيرهم من المستضعفين الذين تأثروا بالأعمال القتالية المستمرة، وتلقى أكثر من 47 ألف شخص في طرابلس والمناطق المحيطة بها المساعدة حتى الآن”.

وتحتدم في أطراف العاصمة الليبية معارك بعد إطلاق قائد “الجيش الوطني الليبي”، المشير خليفة حفتر، يوم 4 أبريل، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة من أجل “تحريرها من الإرهابيين” حسب تعبيره.

وردا على ذلك، أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي مقرها طرابلس، بدء عملية “بركان الغضب” لصد “عدوان” حفتر.

وواجه هجوم حفتر تنديدا واسعا على الساحة الدولية ومخاوف من إفشال الجهود المبذولة حتى الآن لتسوية الأزمة في البلاد والتي سببتها الإطاحة بحكم الزعيم الليبي، العقيد معمر القذافي، في العام 2011.

المصدر: وكالات

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