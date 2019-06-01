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تونس تتأهب على حدود ليبيا لهذا السبب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية عما عبرت عنه بتهديد أمني جديد دفع تونس إلى تشديد الإجراءات الأمنية في حدودها الجنوبية مع جارتها ليبيا.

وأشارت المجلة في تقرير لها إلى أن هذا التهديد يتمثل في بروز معلومات من التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي تفيد بوجود زعيم التنظيم “أبو بكر البغدادي” في ليبيا فيما أثار “البغدادي” موجة من الجدل بظهوره في مقطع مصور يعلن فيه بقاءه على الساحة.

وأكد التقرير أن السلطات التونسية أخذت المعلومات على محمل الجد وهو الأمر الذي يفسر التدابير الأمنية الإضافية على الحدود التونسية الليبية مرجحا وجود زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي في المنطقة الجنوبية ليبيا التي شهدت عدة هجمات إرهابية مؤخرا أسفرت عن ضحايا وقرعت جرس خطر الإرهاب المحيط بالمنطقة.

ونقل التقرير معلوماته هذه عن مصدر عسكري بريطاني وصفه بالموثوق مستدركا بالإشارة إلى وجوب التحقق من هذه المعلومات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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