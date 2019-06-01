وزير الخارجية الايطالي: الوضع في ليبيا صعب للغاية ويتطلب تعاونا دوليا أوسع

وصف وزير الخارجية الايطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي الوضع في ليبيا بـ”الصعب للغاية”، وقال خلال جلسة استماع مشتركة أمام لجنتي الخارجية والدفاع في مجلسي الشيوخ والنواب يوم الجمعة “ربما يتطلب الأمر صبراً كبيراً” فيما يتعلق بجهود إعادة الاستقرار هناك.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على أن ذلك “يتطلب أولاً وقبل كل شيء تعاونا دوليا أوسع. وهناك، على وجه الخصوص، حاجة إلى التزام أكثر نشاطًا وضوحًا من طرف الاتحاد الأوروبي”.

وقال وزير الخارجية، في إشارة إلى جهود حكومة بلاده، “لا يمكن التفكير في أن دولة واحدة، بغض النظر عن مدى قربها، بوسعها أن تحقق الاستقرار في ليبيا بمفردها”.

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