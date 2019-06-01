وزيرة دفاع إيطاليا: لا نزال ندعم حكومة السراج والحل السياسي في ليبيا

أعلنت وزيرة الدفاع الايطالية إليزابيتا ترينتا يوم الجمعة أن حكومة بلادها لم تغير موقفها تجاه الأزمة الليبية وتواصل دعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بقيادة فائز السراج، المعترف بها دولياً، وتواصل أيضاً دعم ضرورة التوصل إلى “حل سياسي” لهذه الأزمة

وأضافت خلال جلسة استماع مشتركة للجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ، تعقيباً على سؤال حول علاقة الحكومة بالمشير خليفة حفتر وزيارته الأخيرة لروما، “نحن بحاجة إلى إعادة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات: لهذا السبب من الضروري التحدث مع الجميع ونحن بحاجة للقيام بذلك بطريقة واضحة”.

وقالت وزيرة الدفاع، المحسوبة على حركة خمس نجوم شريك حرب الرابطة في الائتلاف الثنائي الحاكم، “لقد علمنا التاريخ أن السلام، الذي يتحقق بالسلاح، إن لم يكن مدعومًا باستقرار العلاقات بين الأطراف المعنية، سيؤدي على الفور إلى حرب أخرى. هذا هو السبب في أننا نقول إنه يتعين تجنب الحل القائم على السلاح. إنها ليست سلمية بحتة، فإذا لم يتم التوصل إلى حوار سياسي في ليبيا ، فإن السلاح سيكون قليل الجدوى”.

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