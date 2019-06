«الأمم المتحدة» تكشف عن أعداد النازحين من طرابلس

المتوسط:

أفادت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، بأن أكثر من 90 ألف شخص غادروا العاصمة الليبية طرابلس بسبب الأعمال القتالية المستمرة على مشارف المدينة.

وقال فرحان حق، نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة: “أبلغنا الأعضاء في المجال الإنساني أن عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب القتال في العاصمة الليبية طرابلس تجاوز 90 ألف شخص، ونزح في هذا الأسبوع وحده 8 آلاف شخص نصفهم من الأطفال”.

وأشار فرحان، إلى أن عمال الإغاثة يُواصلون تقديم المساعدة للمشردين داخليا وغيرهم من المستضعفين الذين تأثروا بالأعمال القتالية المستمرة، وتلقى أكثر من 47 ألف شخص في طرابلس والمناطق المحيطة بها المساعدة حتى الآن”.

