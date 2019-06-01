جالو تحتضن ندوة بشأن العدالة الانتقالية

أقام المركز الثقافي في جالو ندوة توعوية بشأن العدالة الانتقالية لما لها من دور كبير في بناء الدولة.

وتطرق المحاضرون في الدورة إلى مفهوم العدالة الانتقالية وأهدافها والآليات القضائية وغير القضائية في تنفيذها.

وأشار المحاضرون إلى تجارب العدالة الانتقالية كنموذج في دول اجتازت مراحل مماثلة كجنوب أفريقيا والمملكة المغربية وعدة دول أخرى.

وشرح المحاضرون الميثاق القبلي لقبيلة الحرابي كمثال على ذلك والنقاش حول العدالة الانتقالية بالنسبة للحالة الليبية التي تمر بها حاليا.

يشار إلى أن هذه الندوات تقام بهدف التركيز على مبادئ مدنية الدولة التي ينادي بها الكثير من الليبيين الرافضين لسياسة الأمر الواقع التي تفرضها الجماعات المسلحة على بعض المدن والمناطق في البلاد.

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