قام الفريق التطوعي الإنساني بجمعية الهلال الأحمر الليبي طرابلس، بإمداد الأسر النازحة الموجودة في مراكز الإيواء التابعة للجمعية باحتياجات العيد.

ولفت البيان، إلى الاستمرار في إهداء النازحين من أطفال ونساء ورجال ملابس عيد الفطر التي تم تجهيزها من البازار الخيري في مدرسة النجم الساطع في كوبري الخضراء بالعاصمة طرابلس على أن يستمر البازار يوما إضافيا.

