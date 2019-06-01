وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق يزور مديرية أمن طرابلس‎

قام وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن رفقة مدير الإدارة العامة للأمن المركزي عميد محمد فتح الله بزيارة لمديرية أمن طرابلس يوم أمس الجمعة أثناء فترة الإفطار.

وذكر المكتب الإعلامي بالوزارة أنه كان في استقبال الوكيل مدير أمن طرابلس عميد سالم قريميده وعدد من رؤساء المكاتب والأقسام والضباط وضباط صف بالمديرية.

واطلع الوكيل في هذه الزيارة التي تخللتها مأدبة إفطار بحضور عدد من متقاعدي الشرطة على سير العمل داخل المديرية والجهود التي يبذلها أعضاء المديرية.

وتأتي هذه الزيارة لرفع من معنويات منتسبي المديرية لأداء الواجب الأمني على أكمل الوجه.

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