المتوسط:

أفادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بأنها ستبحث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في برلين الوضع في ليبيا.

وأشار ميركل، إلى أنَّ هناك الكثير من القضايا التي يجب مناقشتها، لأن العالم في حالة مضطربة، مؤكدة أنهما سيبحثان الوضع في سوريا، وبالطبع الوضع الهش للغاية في ليبيا على حد قولها.

The post تطورات الأوضاع في ليبيا على أجندة «ميركل» و«بومبيو» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية