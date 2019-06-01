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الجيش يتمكن من اعتراض وإصابة طائرة تركية موجهة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

تمكنت دفاعات القوات المُسلحة العربية الليبية، ليل أمس من اعتراض وإصابة طائرة تركية موجهة.

وبحسب بيان مقتضب نشرته شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، قامت الطائرة التركية قبل إصابتها بقصف عشوائي لأحياءٍ ومناطق سكنية آمنة بمدينة غريان.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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