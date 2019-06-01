الجيش يتمكن من اعتراض وإصابة طائرة تركية موجهة

طرابلس-العنوان

تمكنت دفاعات القوات المُسلحة العربية الليبية، ليل أمس من اعتراض وإصابة طائرة تركية موجهة.

وبحسب بيان مقتضب نشرته شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، قامت الطائرة التركية قبل إصابتها بقصف عشوائي لأحياءٍ ومناطق سكنية آمنة بمدينة غريان.

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على Skype (فتح في نافذة جديدة)

اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)

اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)



مرتبط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية