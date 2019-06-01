الحويج يزور مدينة درنة ويؤكد أنها تشهد تحسنا أمنياً واقتصادياً

دعا وزير الخارجية بالحكومة الموقتة عبد الهادي الحويج كافة دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية إلى تحري الصدق وعدم نشر الأخبار التي لا تعبر عن واقع الحال لمدينة درنة ما بعد تحريرها، وما تشهده من تحسن أمني واقتصادي ملحوظين.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزير إلى مدينة درنة شملت عدة معالم ، حيث عبر الحويج عن تقديره لما قامت به القوات المسلحة لتحرير المدينة من أيدي تنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين، مؤكدا أن مدينة درنة تعيش الآن حياة طبيعية ، وأن الحكومة المؤقتة بدأت بالفعل في إعادة إحياء المدينة اقتصاديا.

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