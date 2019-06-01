موجة حر تنطلق من ليبيا والجزائر.. كيف تحمي نفسك؟

لا تستهين بموجة الحر الحالية التي تضرب عدداً من دول المنطقة بينها ليبيا، ولا تتعامل معها ببساطة، هكذا ينصح خبراء الطقس في هذه الفترة ويشددون على ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

وتضرب المنطقة هذه الأيام موجة حر أشد من سابقتها التي عصفت بالمنطقة قبل أسبوع، ومن المتوقع أن تبلغ في ذروتها 15 درجة مئوية فوق المعدلات الطبيعية لتلك المناطق.

وتنطلق موجة الحر التي تضرب البلاد العربية من بلاد شمال أفريقيا وتحديداً الجزائر، ثم ليبيا، فمصر، ثم تنتقل بعد ذلك إلى بلاد الشام والجزيرة العربية بحيث ترتفع درجات الحرارة شيئا فشيئًا لتتخطى حاجز 40 درجة مئوية في دول الخليج.

ويرى خبراء الطقس أن خطورة الموجة تكمن في الجفاف في نهار رمضان الأمر الذي سيشكل خطورة على المواطنين إن لم يحسنوا التعامل معها.

تكمن خطورة الموجات الحارة، بشكل رئيسي، في حالات الجفاف، والتي تتزايد بشكل واضح خلال شهر رمضان بسبب الامتناع عن الشراب.

من مضاعفات الجفاف عدم انتظام ضربات القلب والشعور بالإجهاد والتوتر والإصابة بالصداع وبعض الغثيان، حيث يفقد الإنسان الكثير من السوائل عبر التعرّق لكن لا يمكن التعويض خلال فترات الصيام، فكيف يتم التعامل مع الأمر؟

ينصح الأطباء أن يلجأ من يشعر بالخطر إلى شرب الماء والإفطار في نهار رمضان إذا كان الصيام يشكل خطراً على صحتهم، ويُنصح أيضاً أن يقوموا بتبريد الجسم بالماء كلما أمكن.

كما يجب الامتناع عن البقاء في سيارات مغلقة أو ترك الأطفال بها، نظراً لارتفاع الحرارة بصورة قياسية داخل السيارات وبشكل متسارع.

وعليك الامتناع عن المشي تحت الشمس خاصة مع الصيام، لا سيما فترتي الظهر والعصر، مع ضرورة ارتداء ملابس قطنية خفيفة ذات ألوان فاتحة لا تمتص الأشعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية