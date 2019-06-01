فرار ثلاثة سُجناء مصرييّن من سجن تابع لمكتب مكافحة الجريمة أجدابيا

أجدابيا 01 يونيو 2019 (وال)- كشف مكتب مكافحة الجريمة أجدابيا عن محاولة فرار ثلاثة سُجناء متهمين في قضايا قتل عدد من المواطنين الليبيين من إحدى سُجونها في المدينة.

وطالب مكتب مكافحة الجريمة أجدابيا المواطنين في بلديتي أجدابيا وبنغازي والقرى المحيطة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، بشأن إلقاء القبض على السجناء الفارّين من سجون العدالة وإعادتهم للسجن جزاء بما افترقت أيديهم، وذلك حال معرفة أي معلومات الإبلاغ عبر الاتصال برقم الهاتف “64-5627001”.

وأوضح مكتب مكافحة الجريمة أجدابيا أن من بين السجناء الفارّين من سجن مكافحة الجريمة أجدابيا أمس الجمعة :

المجرم الأول “السفاح المصري”

الاسم : ناجح سالم منصور

الجنسية : مصري

مواليد 1974 – المنيا

السكن : بنغازي – المساكن

المجرم الثاني:

فرجاني عبد الله صالح

الجنسية : مصري

مواليد 1992 – المنيا

السكن : بنغازي – الماجوري

المجرم الثالث:

عمرو عبد الله صالح

الجنسية : مصري

مواليد 1990 . المنيا

السكن : بنغازي – شبنه

وأشار مكتب مكافحة الجريمة أجدابيا إلى أن المتهمين الثلاثة اشتركوا في 5 جرائم قتل شباب من مدينة بنغازي في 25 فبراير الماضي وهم: مصطفى فرج لوجلي العقوري، تامر المصري، أنور مفتاح إدريس الفارسي، صلاح الدين عبد السلام المهشهش، المهندس صلاح بوقرين المصراتي. (وال- أجدابيا) أ م/ ر ت

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