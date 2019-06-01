إشهار “منتدى شباب الحزام والطريق للتعاون والتنمية” كمنظمة غير حكومية في بنغازي

بنغازي-العنوان

تم في مدينة بنغازي إشهار “منتدى شباب الحزام والطريق للتعاون والتنمية” كمنظمة غير حكومية في ليبيا.

وبذلك يحق للمنتدى أن يمارس أعماله وأنشطته بشكل رسمي وفقا للأهداف المدرجة في النظام الأساسي في إطار اللوائح والقوانين المعمول بها.

ويحق للمنتدى الموافقة على إنشاء مجالس شبابية تكون تابعة له داخل الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق.

وبحسب النظام التأسيسي للمنتدى، فإن المقر الرئيسي للجمعية العامة للمنتدى سيكون في مدينة بنغازي، فيما ستستضيف مدينة شانغهاي الصينية المقر الرئيسي لمجلس إدارته. وستوزع مؤسسات المنتدى الحالية والمستحدثة فيما بعد وكذلك مشاريعه وبرامجه توزيعا جغرافيا عادلا على الدول المشاركة في المبادرة بالقارات الخمس.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز سبل التعاون المشترك بين شباب الدول المشاركة بما يعود بالنفع على الجميع والدفع بآليات التنمية البشرية في مختلف المجالات فضلا عن محاربة الجهل والفقر بتقديم الدعم المادي والمعنوي للشباب وأفكارهم وبرامجهم الاقتصادية وكذلك مكافحة الإرهاب والاستفادة من الخبرات المتراكمة لشعوب الدول المشاركة في المبادرة.

ولتحقيق ذلك، يخطط المنتدى لتنظيم ندوات ومؤتمرات ودراسات علمية في مجال البحث الأكاديمي بين الجامعات ومراكز الأبحاث المتخصصة بالدول التي تهتم بتطوير مبادرة الحزام والطريق وكيفية استفادة الجميع منها، فضلا عن إنتاج مواد تلفزيونية وإذاعية تظهر مزايا التعاون التنموي الشبابي في إطار المبادرة ودعم وتنسيق تبادل الزيارات الميدانية بين شباب المنتدى لتقوية جسور الصداقة.

وتهدف المبادرة التي اقترحتها الصين عام 2013 إلى ربط آسيا وأفريقيا وأوروبا بمشاريع بنيوية وتجارية على طول مسارات طريق الحرير القديم وما وراءها، ما يفتح فضاء جديدا للاقتصاد العالمي بنتائج أفضل من المتوقع. وقد وقعت أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية على وثائق تعاون بشأن مبادرة الحزام والطريق مع الصين حتى الآن.

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