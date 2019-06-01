اخر التطورات.. اشتباكات عنيفة بهذه المحاور وقذائف عشوائية جنوبي طرابلس

قالت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة تشهدها عدد من المحاور خلال هذه الاثناء جنوبي العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر أن الاشتباكات على اشدها بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق في محاور مطار طرابلس و عين زارة و معسكر اليرموك وخلة الفرجان.

وقال سكان محليون أن منزل مراد العماري بمنطقة السواني تعرض لسقوط قديفة صاروخية خلفت اضرار مادية فقط.

وقالت المصادر أن أشتباكات عنيفة لا تزال تشهدها ومنذ ساعات الصباح الاولى جميع محاور الخلة و القبالية بمختلف الاسلحة.

وتواصلت الاشتباكات القوية في المحور الابرز بالآونة الاخيرة، في عين زارة، والذي يعد محورا استراتيجيا لقربه من وسط العاصمة طرابلس.

كما لا يزال محور مطار طرابلس يشهد اشتباكات ضارية وسط محاولات متكررة من قوات الوفاق بإستعادة مطار طرابلس الدولي الذي يشكل أهمية كبيرة ويعد نقطة انطلاق للعمليات العسكرية.

وقال سكان محليون ان قذيفة صاروخية سقطت صباح اليوم بمنطقة قصر بن غشير بجانب سوق الاحد على منزل “علي الجقندي” مخلفة اضرار مادية.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 562 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و2855 جريحا، بينهم 106 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.

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