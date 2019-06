ولي العهد السعودي: حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم

[فيديو] لقاء السيد الرئيس بولي العهد السعودي سمو الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

Posted by ‎المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني‎ on Friday, May 31, 2019