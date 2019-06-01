الجيش الليبي يسقط طائرة تركية بدون طيار فوق غريان

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، إصابة طائرة تركية بدون طيار “درون” فوق مدينة غريان، التي تبعد 80 كيلومترا جنوبي العاصمة طرابلس، بعد استهدافها عدداً من الأحياء السكنية بشكل عشوائي.

وكان الجيش الليبي نشر، الأربعاء الماضي، مقطعا مصورا يظهر ضباطا أتراكا يدربون أفرادا في طرابلس على كيفية استخدام الآليات التي وصلت من تركيا عبر ميناء طرابلس.

ووفقا للجيش الوطني الليبي، وصل عدد من ضباط الجيش التركي إلى طرابلس لتكوين غرفة عمليات عسكرية لتدريب المجموعات المسلحة والجماعات الإرهابية القادمة من خارج ليبيا، عبر تركيا، على المدرعات والأسلحة المهربة من أنقرة.

وكثيرا ما أعلن الجيش الليبي عن ضبط سفن تركية تنقل أطنانا من الأسلحة والذخائر للتنظيمات الإرهابية هناك.

وفي وقت سابق من شهر مايو الماضي، أسقط الجيش الليبي طائرة تركية من دون طيار فوق قاعدة الجفرة الجوية بوسط البلاد.

وكان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أطلق، في الرابع من شهر أبريل الماضي، عملية “طوفان الكرامة”، التي تهدف إلى تخليص العاصمة طرابلس من سيطرة المجموعات المسلحة.

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