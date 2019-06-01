الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم السبت إن تقلبات جوية ستكون على مناطق الجنوب الغربي – الوسط – الخليج والشمال الشرقي مصحوبة برياح نشطة وسقوط أمطار متفرقة قد تكون متوسطة الى جيدة تصحبها سحب رعدية ونتوقع أن تكون غزيرة على بعض المناطق.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء قليلة السحب ستكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر على ساحل الممتد من مصراته حتى سرت وبعض مناطق الدواخل مع فرصة سقوط امطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا خاصة على سرت والرياح شمالية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض مناطق. درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (21- 27)مْ.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستتكاثر السحب من حين لأخر مع فرصة سقوط امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق الخليج – بنغازي والجبل الأخضر وبعض مناطق الدواخل تصحبها خلايا من السحب الرعدية احيانا والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة أحياناً.

درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-30)مْ على المناطق الساحلية ومابين (35-40)مْ على الدواخل وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء مغطاة جزئيا الى كليا بالسحب تتكاثر من حين لأخر مع فرصة سقوط امطار متفرقة وقد تكون جيدة الى غزيرة على بعض المناطق تصحبها سحب رعدية ومن المتوقع ان تؤدى الى جريان بعض الاودية المحلية والرياح: شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض مناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31- 40) مْ ولاتتجاوز (25) مْ هذا اليوم على الحمادة.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة تتكاثر يوم الاثنين على الكفرة مع احتمال سقوط امطار متفرقة والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مما تسبب في اثارة الاتربة والرمال تتحول مساء يوم الغد تدريجياَ الى جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (41- 43)مْ.

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