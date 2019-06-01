شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أمس الجمعة، في فاعليات قمة الدورة الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت بمدينة مكة المكرمة تحت شعار “يد بيد نحو المستقبل”.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، أن السراج التقى على هامش أعمال القمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وبحث اللقاء مستجدات الوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته أكد ولي العهد السعودي، على عُمق العلاقات التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وليبيا، موضحًا حرص المملكة على تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن يتوقف القتال بين الاخوة، وأكد بأن لا حل عسكري للازمة الليبية، وأن الحل يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم.

وقال بن عبد العزيز، أن المملكة مستعدة للعب دور في هذا الاتجاه ودعم مشروع وطني ليبي يمثل الليبيين ويلبي رغباتهم، مؤكدا أن استقرار ليبيا سينعكس ايجابيًا على دول الجوار الليبي وعلى كامل المنطقة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي وصل في وقت سابق إلى جدة وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين السعوديين.