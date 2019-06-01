السيسي: ليبيا لازالت تعاني من حالة انسداد سياسي ونشاط الميليشيات والتدخلات الأجنبية

ليبيا – قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن ليبيا لازالت تعاني من حالة انسداد سياسي وتفشي الإرهاب ونشاط الميليشيات والمرتزقة والتدخلات الأجنبية.

السيسي أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع للمتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية إلى أن هناك تحديات جسام وحاجة لدعم سياسي وتعاون من كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لدعم ليبيا ومساندة خياراتها وتطلعات شعبها المشروعة.

وأكد على أهمية مواجهة أي تدخلات خارجية في شؤونهم واستعادة مكانتهم وإسهامهم في العمل المشترك بين الدول العربية والإسلامية.

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