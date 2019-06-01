درنة.. صالون سياسي حول دور الثقافة والإعلام في ترسيخ السلام

استضافت مدينة درنة فاعليات الجلسة الرابعة الصالون السياسي الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتعاون مع الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني في الحكومة المؤقتة، بعنوان دور الثقافة والإعلام والفنون في ترسيخ ثقافة السلام.

واستهل الصالون السياسي بكلمة لعميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي والذي رحب بالضيوف وأعرب عن سعادته باستضافة درنة لهذا الحدث الثقافي الهام.

وشملت الجلسة العديد من المشاركين من الكتاب والبحاث والمثقفين والسياسيين من ليبي والمغرب والأردن.

وتحدث الباحث والناشط الحقوقي من المملكة المغربية محمد الخماشية حول مفهوم العدالة الانتقالية ودورها في إحلال السلام.

من جهته تناول الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية من المملكة الأردنية الهاشمية جمعة المسلم دور الإعلام في تعزيز ثقافة السلام.

فيما تحدثت استاذة النقد في الجامعات الليبية فاطمة الحاجي، عن الثقافة والسلام ودورهما في تعزيز أسس السلام مؤكدة دور الموسيقى في دعوة السلام.

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