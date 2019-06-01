مكتب الزكاة باجدابيا يصرف مساعدات مالية لـ 880 أسرة‎

باشر مكتب صندوق الزكاة باجدابيا، الخميس في صرف القيم المالية من الزكاة على مستحقيها من الأسر المحتاجة و المسجلة داخل المنظومة المعتمدة لدى الصندوق.

رئيس وحدة الإعلام بمكتب صندوق الزكاة اجدابيا – محمد فرج امهنى الزوي – قال ان مواعيد العمل قسمت على فترتين وستكون الفترة الممتدة من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً خاصة بالنساء واما فترة الرجال تكون من بعد صلاة العصر حتى الساعة 7 مساءً، ومن الساعة 11 ليلاً حتى الساعة 3 قبل الفجر.

وأوضح الزوي في تصريح خص به ” بوابة افريقيا الاخبارية “، ان إجمالي عدد الأسر المسجلة داخل منظومة الصرف يصل إلى 880 أسرة، وان هناك عدد 50 ملف في انتظار زيارة الباحثة الإجتماعية حتى يتم اعتمادها.

أضاف الزوي ان المبالغ المالية الموزعه على الأسر تتراوح مابين 400 دينار و 880 دينار . بحسب عدد أفراد كل أسرة مسجلة.

كما أشار رئيس وحدة الإعلام بمكتب صندوق الزكاة اجدابيا، إلى ان إجمالي المبلغ المالي للزكاة يصل إلى 595000 دينار ليبي وان هذه القيمة تم توفيرها نقداً من قبل أحد التجار من أهل الخير وسيستمر صندوق الزكاة في العمل حتى يتم الصرف لكل الأسر المسجلة قبل يوم العيد ان شاءالله.

يذكر ان عملية صرف القيم المالية على الأسر ، تتم داخل مقر مكتب صندوق الزكاة باجدابيا، الواقع خلف مبنى مراقبة الإقتصاد .

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