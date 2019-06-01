العاهل المغربي يرفض استقبال السراج في الرباط.. والسبب

كشفت مصادر إعلامية متطابقة، عن أسباب رفض العاهل المغربي محمد السادس، استقبال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، خلال جولته التي أجرها السراج في المنطقة الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر، فأن الوفد الليبي وصل إلى الرباط في 22 مايو الجاري قادمًا من تونس العاصمة، لتمهيد لقاء السراج مع العاهل المغربي، مبينة أن الوفد تلقى رسالة من جهات عليا بأن العاهل المغربي لن يتمكن من استقبال السراج، في ظل عدم استقرار الأوضاع على الساحة الليبية معللة ذلك بأن العاهل المغربي يريد أن يكون على مسافة واحدة من جميع أطراف الملف الليبي، مؤكدًا على أن اتفاق الصخيرات سيبقى الإطار والأساس لأي حل سياسي في ليبيا، وأن الحل يجب أن يكون سياسيًا.

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