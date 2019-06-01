بلدية بنغازي تواصل أعمال رصف وصيانة الطرق بالمدينة

تواصل بلدية بنغازي أعمال رصف القطعيات وصيانة الطرق، ضمن ميزانية مشاريع الاستقرار بالمدينة، إذ تم اليوم السبت رصف شارع أحمد الشارف منطقة «أرض قريش» الرابطة بين شارع فلسطين وسوريا، من خلال مكتب المشروعات بالبلدية.

وأوضحت بلدية بنغازي في بيان اليوم، أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمدينة، وحلحلة الاختناقات، مضيفة أن الأيام المقبلة ستشهد تغطية كافة أعمال الصيانة والرصف في مختلف أحياء البلدية.

عمليات رصف الطرق في بلدية بنغازي, 1 يونيو 2019, (بلدية بنغازي)

عمليات رصف الطرق في بلدية بنغازي, 1 يونيو 2019, (بلدية بنغازي)

عمليات رصف الطرق في بلدية بنغازي, 1 يونيو 2019, (بلدية بنغازي)

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