تعمل مديرية أمن جالو هذه الأيام على تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعها مدير أمن جالو بعد صدور التعلميات من وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة لكافة المديريات بتكثيف الدوريات الأمنية.

وذلك خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك ، وقد شملت الخطة التفتيش على إجراءات السيارات والتنبيه على الاضاءة الليزرية بالاضافة الى تنظيم حركة السير خلال هذه الأيام التي تزدحم فيها حركة السير في الشوارع بمناسبة استعدادات المواطنين لاستقبال عيد الفطر المبارك.

The post جالو.. خطة أمنية استعدادا لعيد الفطر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية