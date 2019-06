وضعت مديرية أمن الجبل الأخضر، خطة أمنية لتأمين حركة الأسواق بالمدينة خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر .

وتشارك في تنفيذ الخطة الأمنية كافة المراكز والأقسام التابعة للمديرية بالتعاون مع بعض الأجهزة الأمنية الأخرى.

كما تتضمن تأمين مداخل ومخارج المدينة، إلى جانب تنظيم حركة السير وحل المختنقات نتيجة للازدحام وتأمين الأسواق والمحال التجارية.

