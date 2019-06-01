الحويج في زيارة إلى درنة لتوجيه رسالة سلام الأديان

قام وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة عبد الهادي الحويج، بزيارة إلى مدينة درنة.

وشملت زيارة الحويج، مجموعة من الأماكن الدينية منها المسجد العتيق، والكنيسة الكاثوليكية، والمعبد اليهودي كما زار جامعة الصحابة الذي دفن فيه ثلاثة وسبعين صحابي جليل.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن زيارة الحويج تأتي بهدف توجيه رسالة إلى العالم بأن هذه المدينة لطالما حاربت اَي فكر متطرف، مؤكدا أن الحكومة المؤقتة بدأت بالفعل في إعادة إحياء المدينة اقتصادياً، داعيا كافة دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية الى تحري الصدق وعدم نشر الأخبار التي لا تعبر عن واقع الحال لمدينة درنة ما بعد التحرير وما تشهده من تحسن أمنى واقتصادي ملحوظين.

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