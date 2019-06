تونس تعلن النفير الأمني على الحدود الليبية

أعلنت تونس عن تعزيزات أمنية على طول حدودها مع ليبيا ورفعت درجة التأهب بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في ليبيا.

وبحسب تقارير صحفية فقد أعلنت تونس حالة التأهب لدى الأجهزة الأمنية على خلفية تلقيها معلومات من التحالف الدولي تحدد مكان تواجد البغدادي في جنوب ليبيا، مشيرة إلى أن السلطات التونسية تتعامل مع المعلومات الواردة بجدية كبيرة حيث اتخذت إجراءات إضافية على الحدود.

