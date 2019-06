أكدت مديرية أمن بنغازي مواصلة الانتشار الأمني المكثف بكافة اختصاصات المراكز بالمدينة.

وبينت المديرية أن هذا الانتشار يأتي في إطار تفعيل الخطة الأمنية بالمدينة والتي يشارك فيها قسم شرطة النجدة وقسم المرور والتراخيص وقسم التحريات العامة وقسم البحث الجنائي وقسم الشرطة النسائية خلال الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.

