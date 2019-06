استضافت قاعة فندق اللؤلوة بمدينة درنة الصالون السياسي الذي نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة بالتعاون مع الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني.

وألقيت في الجلسة التي حضرها مثقفون وكتاب عرب ، تحت عنوان “دور الثقافة والإعلام والفنون في ترسيخ ثقافة السلام “، عدة كلمات من الحاضرين ومن بينها كلمة عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج كما شارك في إثراء الصالون العديد من المشاركين من الكتاب والبحاث والمثقفين والسياسيين من ليبيا والمغرب والأردن.

The post درنة.. صالون سياسي بحضور كتاب ومثقفين عرب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية