السبسي: تسوية الأزمة الليبية تمثل مدخلاً رئيسياً لإعادة الأمن للمنطقة

ليبيا – ألقى رئيس الجمهورية لتونسي الباجي قايد السبسي أمس الجمعة بمناسبة مشاركته في القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة بمكة المكرمة كلمة باسم المجموعة العربية.

السبسي أكد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لرئاسة الجمهورية التنوسية على أن تسوية مختلف القضايا العربية وفي مقدمتها الأزمة القائمة في ليبيا وسوريا واليمن وفلسطين تُمثّل مدخلاً رئيسياً لإعادة الأمن والاستقرار إلى عموم المنطقة وكذلك لتوطيد مقومات السلم والأمن الدوليين فضلاً عن إسهامها في خدمة بقية قضايا العالم الإسلامي.

وأشار إلى أن تسوية مختلف القضايا العربية والاسلامية تقتضي من جميع دول المنطقة وشعوبها مزيد تضافر الجهود وإحكام التنسيق بينها خصوصاً عبر جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لدفع مسارات تسوية هذه القضايا ودرء تداعياتها الخطيرة على دول المنطقة ولا سيما تأثيراتها المباشرة في تغذية تيارات الإرهاب والتطرف وتعطيل التنمية واستنزاف الطاقات.

وأبرز حرص تونس من خلال احتضانها للقمة العربية الثلاثين وما أفضت إليه من نتائج على تأكيد هذا التوجه وتهيئة الأرضية لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك إيماناً منها بوحدة المصير وأهمية التعاون والتضامن في عالم باتت التكتلات القوية والمتماسكة سمته الأبرز.