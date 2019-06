كشف مكتب مكافحة الجريمة أجدابيا عن محاولة فرار ثلاثة سُجناء متهمين في قضايا قتل عدد من المواطنين الليبيين من إحدى سُجونها في المدينة.

وطالب مكتب مكافحة الجريمة أجدابيا المواطنين في بلديتي أجدابيا وبنغازي والقرى المحيطة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، بشأن إلقاء القبض على السجناء الفارّين من سجون العدالة وإعادتهم للسجن جزاء بما افترقت أيديهم، وذلك حال معرفة أي معلومات الإبلاغ عبر الاتصال برقم الهاتف “64-5627001”.

The post فرار ثلاثة سُجناء من سجن تابع لمكتب مكافحة الجريمة أجدابيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية